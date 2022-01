Francesca Michielin dirigerà l’orchestra per Emma Marrone a Sanremo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Francesca Michielin, Emma Marrone Francesca Michielin torna al Festival di Sanremo. Ma non per cantare. Dopo aver conquistato il secondo posto assieme a Fedez nella passata edizione della kermesse, la giovane artista tornerà sul palco dell’Ariston in un ruolo per lei completamente inedito: quello di direttrice d’orchestra. Nella manifestazione canora in programma dall’1 al 5 febbraio prossimi, Michielin salirà sul podio davanti ai musicisti e dirigerà l’orchestra per Emma Marrone. Quest’ultima, sarà in gara con il brano “Ogni volta è così“. Per lei, sarà la terza volta a Sanremo come big. A comunicare il proprio coinvolgimento come direttrice d’orchestra è stata la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 14 gennaio 2022)torna al Festival di. Ma non per cantare. Dopo aver conquistato il secondo posto assieme a Fedez nella passata edizione della kermesse, la giovane artista tornerà sul palco dell’Ariston in un ruolo per lei completamente inedito: quello di direttrice d’orchestra. Nella manifestazione canora in programma dall’1 al 5 febbraio prossimi,salirà sul podio davanti ai musicisti eper. Quest’ultima, sarà in gara con il brano “Ogni volta è così“. Per lei, sarà la terza volta acome big. A comunicare il proprio coinvolgimento come direttrice d’orchestra è stata la ...

Advertising

RadioItalia : 'Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva' g… - Paoletta_F : .@MarroneEmma a #Sanremo2022 con @francescacheeks alla direzione d’orchestra - VanityFairIt : «Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna es… - SCAREVEDOFHAPPY : RT @sonorosy__98: Francesca Michielin a 26 anni: - 10 anni di carriera - cantautrice, compositrice, polistrumentista - 2 secondi posti a… - x_juanstylvato5 : RT @imluca_: Francesca Michielin tre anni consecutivi a Sanremo: duettante, concorrente e ora direttrice d'orchestra. E puntooooooo -