Francesca Michielin con Emma a Sanremo 2022 in un ruolo inedito

(Di venerdì 14 gennaio 2022)conin unmolto particolare. La cantante sarà sul palco con la collega in gara ma non duetterà: sarà colei che la dirigerà. A dirigere l’orchestra persarà proprio. La lieta comunicazione arriva sui social, direttamente daMarrone, che condivide anche una foto in compagnia dell’amica musicista e racconta l’idea di scegliere proprio lei per questa nuova avventura musicale. “Quandomi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me anon ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì”, spiegaMarrone a poche settimane dall’avventura sanremese. La proposta è ...

francesca michielin @ beppe vessicchio - kerolarchive : Francesca Michielin dirigerà l'Orchestra per Emma! GRL PWR! #Sanremo2022 - imluca_: Francesca Michielin tre anni consecutivi a Sanremo: duettante, concorrente e ora direttrice d'orchestra. E puntooooooo

A 10 anni esatti dalla vittoria con il brano "Non è l'Inferno", Emma, dopo aver co-condotto il Festival di Sanremo nel 2015 con Carlo Conti ed aver calcato più volte il palco del Teatro Ariston come s ...