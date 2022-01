REPUBBLICA: Tifosi in fuga dal Maradona. Il Napoli come i cinepanettoni di De Laurentiis (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo stadio Maradona di Napoli fa registrare un calo nettissimo di Tifosi. Effetto Covid, ma anche distacco da club e giocatori. come contro la Sampdoria, Lo stadio Maradona sarà deserto oggi pomeriggio (ore 18) per gli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina. Venduti appena 5 mila biglietti .Trend in caduta libera nonostante gli sconti e le promozioni. Effetto Covid, ma anche distacco da club e giocatori. Il quotidiano la REPUBBLICA mette in evidenza il calo significativo di presenze allo stadio, aldilà della Pandemia, già da tempo i Tifosi del Napoli hanno abbandonato l’impianto di Fuorigrotta. “Eutanasia di un amore: stesso titolo del film drammatico diretto nel 1978 da Enrico Maria Salerno e tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Saviane. ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo stadiodifa registrare un calo nettissimo di. Effetto Covid, ma anche distacco da club e giocatori.contro la Sampdoria, Lo stadiosarà deserto oggi pomeriggio (ore 18) per gli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina. Venduti appena 5 mila biglietti .Trend in caduta libera nonostante gli sconti e le promozioni. Effetto Covid, ma anche distacco da club e giocatori. Il quotidiano lamette in evidenza il calo significativo di presenze allo stadio, aldilà della Pandemia, già da tempo idelhanno abbandonato l’impianto di Fuorigrotta. “Eutanasia di un amore: stesso titolo del film drammatico diretto nel 1978 da Enrico Maria Salerno e tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Saviane. ...

Advertising

napolipiucom : REPUBBLICA: Napoli, tifosi in fuga dal Maradona. Gli azzurri come i cinepanettoni di De Laurentiis #napoli… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Repubblica – #Inter, #Zhang in tribuna. I tifosi gli chiedono di non tornare in Cina finché… - mvb66 : Sto Guardando Tiki Taka - La repubblica del pallone in onda su Italia 1 - Protagonisti del mondo del calcio, gio… - francof61060455 : Calenda,Merlino, berlinguer,Repubblica,CDS,Salvini,sinistrati, buonisti,vaticano, virologi, bassotti,e altre centin… - fcin1908it : Repubblica – #Inter, #Zhang in tribuna. I tifosi gli chiedono di non tornare in Cina finché… -