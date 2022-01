Covid, nelle farmacie non si trova l’antibiotico Zitromax, impiegato contro il virus. Ma gli esperti: “Serve solo per infezioni batteriche” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo Zitromax e il suo corrispettivo generico, da giorni, non si trova nelle farmacie italiane. Si tratta dell’antibiotico più utilizzato per i malati di Covid, sia a casa sia in ospedale. Manca la molecola necessaria per produrlo: la difficoltà nel reperire il medicinale è dovuta all’ampio utilizzo dei due mesi appena trascorsi, quando i casi sono cresciuti. Si suppone inoltre che il farmaco sia stato comprato in gran quantità anche da chi non ha contratto la malattia ma ha paura di essere contagiato. Pfizer, l’azienda produttrice, ha confermato: la carenza è dovuta “a un’elevata richiesta, superiore alle stime e alla consueta domanda”. Il medicinale “tornerà disponibile alla fine del mese di febbraio”. La casa farmaceutica informa di aver già provveduto a comunicare all’Aifa – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Loe il suo corrispettivo generico, da giorni, non siitaliane. Si tratta delpiù utilizzato per i malati di, sia a casa sia in ospedale. Manca la molecola necessaria per produrlo: la difficoltà nel reperire il medicinale è dovuta all’ampio utilizzo dei due mesi appena trascorsi, quando i casi sono cresciuti. Si suppone inoltre che il farmaco sia stato comprato in gran quantità anche da chi non ha contratto la malattia ma ha paura di essere contagiato. Pfizer, l’azienda produttrice, ha confermato: la carenza è dovuta “a un’elevata richiesta, superiore alle stime e alla consueta domanda”. Il medicinale “tornerà disponibile alla fine del mese di febbraio”. La casa farmaceutica informa di aver già provveduto a comunicare all’Aifa – ...

