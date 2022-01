Contatti ad alto rischio, contatti a basso rischio: chi sono e come comportarsi (Di giovedì 13 gennaio 2022) come scritto sulla pagina del Ministero della Salute, “un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato Covid-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso“. I contatti si dividono poi in “contatti stretti ad alto rischio” e “contatti a basso rischio“. Con gli ultimi aggiornamenti del Governo sulle misure di quarantena e isolamento, le conseguenze dopo un contatto variano a seconda che si tratti di una persona vaccinata o non vaccinata. Vediamo quali sono i contatti ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 gennaio 2022)scritto sulla pagina del Ministero della Salute, “un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato Covid-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso“. Isi dividono poi in “stretti ad” e ““. Con gli ultimi aggiornamenti del Governo sulle misure di quarantena e isolamento, le conseguenze dopo un contatto variano a seconda che si tratti di una persona vaccinata o non vaccinata. Vediamo quali...

