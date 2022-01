Supercoppa | Inter - Juventus 2 - 1 d t s

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L'ha vinto laitaliana, battendo ai supplementari per 2 - 1 lanella sfida disputata sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol: nel primo tempo per i ...

...dal successo ottenuto all'ultimo respiro incontro la Juventus , firmato Sanchez. Sono complessivamente 136 i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di 27 vittorie dell', ...Il futuro di Alexis Sanchez può essersi trasformato negli ultimi giorni: a sorpresa ora lo scenario può completamente cambiareNel postpartita di- Juventus, con laItaliana appena conquistata grazie a un suo gol nei secondi finali dei supplementari, era stato chiaro. Alexis Sanchez ha esultato per la vittoria, ha colto l'...Dopo l'ulteriore iniezione di fiducia ricevuta con il trionfo in Supercoppa, l'Inter si presenta da favorita anche in casa dell'Atalanta, nel match clou della 22ª giornata di Serie A. Il pronostico de ...In vista del match di domenica 16 gennaio, ecco le quote di Betaland per Atalanta-Inter: tra i marcatori spicca la sfida sudamericana tra Luis Muriel e Lautaro Martinez.