Violenze di Capodanno, la ragazza tedesca vittima del branco: «Posso identificare gli aggressori» (Di martedì 11 gennaio 2022) È in grado di riconoscere i suoi aggressori, malgrado lo choc. E attende di essere interrogata dalla polizia italiana. Lo dice, intervistata dall’Adnkronos, una delle due studentesse tedesche molestate la notte di Capodanno in piazza del Duomo, a Milano. Molestie sessuali per le quali sono stati identificati 18 possibili appartenenti al branco. Violenze di Capodanno, la vittima tedesca: Posso riconoscere gli aggressori “La polizia italiana non ci ha ancora contattate ma so che stanno lavorando con la polizia tedesca. Magari ci chiameranno nei prossimi giorni”, dice la vittime ventenne. Aggiungendo che, nonostante le immagini di quei tremendi momenti in balia degli aggressori la tormentino ancora, non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) È in grado di riconoscere i suoi, malgrado lo choc. E attende di essere interrogata dalla polizia italiana. Lo dice, intervistata dall’Adnkronos, una delle due studentesse tedesche molestate la notte diin piazza del Duomo, a Milano. Molestie sessuali per le quali sono stati identificati 18 possibili appartenenti aldi, lariconoscere gli“La polizia italiana non ci ha ancora contattate ma so che stanno lavorando con la polizia. Magari ci chiameranno nei prossimi giorni”, dice la vittime ventenne. Aggiungendo che, nonostante le immagini di quei tremendi momenti in balia deglila tormentino ancora, non ...

