Sassoli: Aula Camera osserva un minuto di silenzio, poi lungo applauso (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - L'Aula della Camera osserva un minuto di silenzio per ricordare David Sassoli, il presidente della Camera spentosi nella notte all'età di 65 anni. Un lungo applauso dell'emiciclo si è levato subito dopo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - L'dellaundiper ricordare David, il presidente dellaspentosi nella notte all'età di 65 anni. Undell'emiciclo si è levato subito dopo.

