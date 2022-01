Sassoli: al via commemorazione in Aula Camera (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - E' appena iniziata nell'Aula della Camera la commemorazione di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo che si è spento nella notte all'età di 65 anni. Presente nell'emiciclo anche il premier Mario Draghi, che interverrà in Aula per ricordare Sassoli. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - E' appena iniziata nell'dellaladi David, il presidente del Parlamento europeo che si è spento nella notte all'età di 65 anni. Presente nell'emiciclo anche il premier Mario Draghi, che interverrà inper ricordare

AzzolinaLucia : È andata via una persona per bene??. Grande dispiacere e condoglianze alla sua famiglia. #Sassoli - ilariacapua : Dispiacere, tristezza e vulnerabilità. Una bella persona che ha rappresentato l'Italia e L'Europa è volata via.… - petergomezblog : David #Sassoli morto, addio al presidente del Parlamento europeo. L’ex giornalista aveva 65 anni. Ciao David la ter… - Marilenapas : RT @eziomauro: Morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo: era ricoverato per una malattia che aveva colpito il sistema immunit… - francyelia29 : RT @straneuropa: Visto da vicino Addio a David #sassoli, anima di un'Europa contro i populismi e al servizio dei più deboli. @MassimGianni… -