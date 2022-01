Chi è Manuela Suma, moglie di Nicola Savino? I due hanno figli? (Di martedì 11 gennaio 2022) Nicola Savino è certamente uno dei presentatori televisivi e conduttori radiofonici più apprezzati dal pubblico. 54 anni, lucchese ma cresciuto a Metanopoli (frazione di San Donato Milanese), tifoso dell’Inter e del Cosenza, Savino è attualmente impegnato nella conduzione di Back to School, il reality show in onda in prima serata su Italia 1 dal 4 gennaio. Di lui si conosce molto dal punto di vista professionale, ma cosa si sa della sua vita privata, in particolare di sua moglie? Nicola Savino è sposato dal 2009 con Manuela Suma, anche lei attiva nel mondo dello spettacolo. La 46enne, infatti, è costumista e cura il look di molti personaggi dello spettacolo, compresi attori di film. Ma non è tutto, perché Manuela Suma ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 11 gennaio 2022)è certamente uno dei presentatori televisivi e conduttori radiofonici più apprezzati dal pubblico. 54 anni, lucchese ma cresciuto a Metanopoli (frazione di San Donato Milanese), tifoso dell’Inter e del Cosenza,è attualmente impegnato nella conduzione di Back to School, il reality show in onda in prima serata su Italia 1 dal 4 gennaio. Di lui si conosce molto dal punto di vista professionale, ma cosa si sa della sua vita privata, in particolare di suaè sposato dal 2009 con, anche lei attiva nel mondo dello spettacolo. La 46enne, infatti, è costumista e cura il look di molti personaggi dello spettacolo, compresi attori di film. Ma non è tutto, perché...

Advertising

manuela_multari : RT @Lorenzo62752880: Fomentare odio sociale per mascherare il proprio fallimento é la cosa più abominevole e irresponsabile che può fare ch… - odalysio : #KATIAOUT Dio ascoltato tutto adesso tutti quelli che hanno taciuto,?? difensore da te solaio,Manuela, che non hanno… - angelospagnuol1 : @inviperita21 @fabiotemi @manuela_orazi @GrandeFratello Di chi stai parlando?! - chiaralaltra : @manuela_reich Vabbè ma tanto ormai chi lo parla? ?????? - manuela_orazi : @Neil18722810 No e chi chiameresti -