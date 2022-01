Anker, che proiettore! Una tecnologia di tutto rispetto viene presentata al CES 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Consumer Electronics Show 2022 a Las Vegas è stato l’occasione per presentare il nuovo proiettore di Anker: l’azienda cinese punta su Nebula Cosmos Laser 4K per il mercato dei proiettori portatili. La comodità e la maneggevolezza unite alle prestazioni per un home theater portatile. Nebula Cosmos 4K è dotato di una sorgente triplo laser ALPD 3.0, tecnologia DLP e luminosità di 2400 ANSI lumen.Gennaio è sempre foriero di grandi novità in campo tecnologico: dal 1967 al Las Vegas Convention Center infatti in questo periodo dell’anno si tiene il Consumer Electronics Show, grande fiera dell’elettronica di consumo allestita dalla Consumer Technology Association. Anche quest’anno le novità non sono mancate. Infatti in questa occasione Anker ha presentato il suo ultimo prodotto nel campo dei proiettori: ... Leggi su computermagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Consumer Electronics Showa Las Vegas è stato l’occasione per presentare il nuovo proiettore di: l’azienda cinese punta su Nebula Cosmos Laser 4K per il mercato dei proiettori portatili. La comodità e la maneggevolezza unite alle prestazioni per un home theater portatile. Nebula Cosmos 4K è dotato di una sorgente triplo laser ALPD 3.0,DLP e luminosità di 2400 ANSI lumen.Gennaio è sempre foriero di grandi novità in campo tecnologico: dal 1967 al Las Vegas Convention Center infatti in questo periodo dell’anno si tiene il Consumer Electronics Show, grande fiera dell’elettronica di consumo allestita dalla Consumer Technology Association. Anche quest’anno le novità non sono mancate. Infatti in questa occasioneha presentato il suo ultimo prodotto nel campo dei proiettori: ...

