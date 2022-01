Orietta Berti ospite a Verissimo | la cantante diventerà nonna

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso della sua ospitata aha rivelato un’incredibile notizia. Lasarà prestoper la seconda volta Nella puntata diandata in onda pomeriggio,è statanel salone del programma condotto da Silvia Toffanin. Durante l’intervista, laha parlato a lungo della sua carriera, oltre a svelare un’incredibile novità che riguarda anche la sua sfera privata. Come già era avvenuto in diverse altre occasioni; anche questa voltasi è detta incredibilmente felice per tutti gli importanti traguardi che è riuscita a collezionare nell’ultimo anno. Un ri-exploit di carriera iniziato già nel Febbraio ...

Advertising

bertero_g : @alfonsoliguor11 Più stile Orietta Berti... #equestaècasamiaequicomandoio - fabriziomico : RT @fabriziomico: #SongoftheYear2021 - Settima giornata ?? Fedez feat. Achille Lauro e Orietta Berti - Mille ?? Coldplay - Higher power - GossipparoC : RT @AndreaGalastro: iva zanicchi, orietta berti, laura freddi e paola barale ospiti della domenica pomeriggio di canale 5 ?? #verissimo http… - infoitcultura : Iva Zanicchi e Orietta Berti/ 'Al Festival di Sanremo 2023 insieme con un duetto!' - infoitcultura : Iva Zanicchi e Orietta Berti: da 'D'Iva', 2021 - Verissimo Video | Mediaset Infinity -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

Tra questi, Eva Grimaldi e Imma Battagia, la cantante Mietta, la showgirl Laura Freddi, le intramontabilie Iva Zanicchi e Paola Barale. Leggi anche Test: quale pasta preferisci, ...di nuovo nonna: "Nipotina in arrivo!"/ Otis ancora papà: il nome... Quando hai sentito che era il momento di farlo? Tutto daccapo nasce in pieno lockdown, un periodo che credo abbia ...Orietta Berti sarà nonna per la seconda volta: lo splendido e dolcissimo annuncio della cantante emiliana. Il periodo d’oro per Orietta Berti continua! L’usignolo di Cavriago, tornata nel 2021 un’aute ...'Ma ancora non so come la chiameranno perché fanno ancora confusione con i nomi. La cicogna porterà una (seconda) nipotina. Un momento straordinario per Orietta Berti. Dopo il rilancio mediatico con i ...