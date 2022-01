Napoli, visite mediche post-Covid per Osimhen. Programmata tac di controllo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Victor Osimhen corre per tornare in forma, così da lottare per la causa del Napoli. Luciano Spalletti ha guidato la seduta di allenamento di lunedì 10 gennaio, dopo la vittoria casalinga importante contro la Sampdoria, con l’attaccante nigeriano impegnato a sottoporsi alle consuete e programmate visite mediche post-Coronavirus. Il professor Tartaro, nel dettaglio, dopo aver constatato le buone condizioni fisiche del centravanti azzurro, procederà con una tac di controllo concernente il calciatore; qualora i problemi di Osimhen apparissero come un ricordo sbiadito, la punta potrà rientrare regolarmente ad allenarsi presso il ‘Konami Training Center’. Osimhen è pronto a tornare in campo e punta a una convocazione verso il Bologna, confronto di Serie A ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Victorcorre per tornare in forma, così da lottare per la causa del. Luciano Spalletti ha guidato la seduta di allenamento di lunedì 10 gennaio, dopo la vittoria casalinga importante contro la Sampdoria, con l’attaccante nigeriano impegnato a sottoporsi alle consuete e programmate-Coronavirus. Il professor Tartaro, nel dettaglio, dopo aver constatato le buone condizioni fisiche del centravanti azzurro, procederà con una tac diconcernente il calciatore; qualora i problemi diapparissero come un ricordo sbiadito, la punta potrà rientrare regolarmente ad allenarsi presso il ‘Konami Training Center’.è pronto a tornare in campo e punta a una convocazione verso il Bologna, confronto di Serie A ...

