Inter, Vieri: “Giocano con la sigaretta in bocca, non ce n’è per nessuno” (Di martedì 11 gennaio 2022) “L’Inter gioca con la sigaretta in bocca, non c’è partita con nessuno. Si scaldano a fine primo tempo Dzeko, Correa, Vidal, Dimarco, e così vinci le partite. E non gli fai gol, dietro sono delle iene. Ieri non ho mai avuto la sensazione che la Lazio potesse far gol, poi hanno fatto un errore. Troppa differenza”. Così Christian Vieri, nel consueto appuntamento con la sua BoboTv, parla del momento dell’Inter, che con quella di ieri contro la Lazio ha raggiunto quota otto vittorie consecutive. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) “L’gioca con lain, non c’è partita con. Si scaldano a fine primo tempo Dzeko, Correa, Vidal, Dimarco, e così vinci le partite. E non gli fai gol, dietro sono delle iene. Ieri non ho mai avuto la sensazione che la Lazio potesse far gol, poi hanno fatto un errore. Troppa differenza”. Così Christian, nel consueto appuntamento con la sua BoboTv, parla del momento dell’, che con quella di ieri contro la Lazio ha raggiunto quota otto vittorie consecutive. SportFace.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Vieri: 'L'Inter gioca con la sigaretta in bocca, non c'è partita con nessuno' - sportface2016 : #Inter, #Vieri: 'Giocano con la sigaretta in bocca, non ce n'è per nessuno' - CalcioOggi : Vieri: 'L'Inter gioca con la sigaretta in bocca, non c'è partita con nessuno' - TUTTO mercato WEB - SpazioInter : Vieri: 'Inter-Lazio? Un nerazzurro ha giocato con la sigaretta in bocca!' - - LALAZIOMIA : Bobo Vieri:”Ieri non ho mai avuto la sensazione che la Lazio potesse far goal” -