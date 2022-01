Traffico Roma del 09-01-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 gennaio 2022) Luceverdeper i trovatelli Ascolta ilè sempre irregolare questa domenica sul territorio diricordiamo oggi pedonalizzata via dei Fori Imperiali sull intero tratto chiusa per un veicolo in strada via Licinio Stolone tra via Caio Lelio e via Publio Valerio della prossima settimana i trasporti tornano a seguire gli orari normali ma non metto dei contagi comporta la necessità di entrare sui mezzi pubblici rapportato scioperi minenti e cambiamenti Per quanto riguarda la roba Lido e per la linea tra moto venerdì prossimo ci sarà uno sciopero del 14 gennaio di 4 ore coda rischio collegamenti di metro bus e treni mentre la linea tram 8 da domani sarà interrotta Da Piazza Venezia a Casaletto per il rifacimento della sede tranviaria cancellati i treni da Flaminia delle 845 sulla-viterbo per i dettagli ...