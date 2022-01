Rrahmani | “”Insigne? Vi dico la mia”

(Di domenica 9 gennaio 2022)ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il prepartita di Napoli-Sampdoria: “Tuanzebe? Si è allenato solo ieri con noi, ma è del Manchester United, è uno forte. Abbiamo bisogno di lui come di tutta la rosa”.Napoli Sampdoria “? Non ne abbiamo parlato tanto. Per noi è un giocatore importante, è il nostro capitano. Quindi gli auguro buona fortuna, ma fino a fine stagione abbiamo bisogno di lui”. Il Napoli necessita la vittoria, per mantenere il passo di Milan e Inter, e per staccarsi dalle rivali in zona Champions.

