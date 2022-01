La via (in salita) per Draghi al Colle. Parla Dini (Di domenica 9 gennaio 2022) Sulla strada che separa Mario Draghi dal Quirinale c’è un ostacolo chiamato Omicron. Da ex premier a premier, Lamberto Dini ha un consiglio non richiesto per l’inquilino di Palazzo Chigi e il suo governo: basta temporeggiare con i no-vax. E un avvertimento: se resta dov’è un altro anno i partiti potrebbero imbrigliarlo nei giochi elettorali. Dini, chi va al Quirinale? Un nome sicuro non c’è. I partiti non hanno neanche iniziato a confrontarsi su un nome, le posizioni sono distanti. Se vogliono trovare un candidato che non sia Draghi possono imboccare una sola direzione. Sarebbe? Il centro. In quell’area ci sono personalità autorevolissime che hanno ricoperto alti incarichi istituzionali e possono aspirare al Colle. Fuori i nomi… Va bene: io dico Pierferdinando Casini e Marcello Pera. Poi c’è Marta ... Leggi su formiche (Di domenica 9 gennaio 2022) Sulla strada che separa Mariodal Quirinale c’è un ostacolo chiamato Omicron. Da ex premier a premier, Lambertoha un consiglio non richiesto per l’inquilino di Palazzo Chigi e il suo governo: basta temporeggiare con i no-vax. E un avvertimento: se resta dov’è un altro anno i partiti potrebbero imbrigliarlo nei giochi elettorali., chi va al Quirinale? Un nome sicuro non c’è. I partiti non hanno neanche iniziato a confrontarsi su un nome, le posizioni sono distanti. Se vogliono trovare un candidato che non siapossono imboccare una sola direzione. Sarebbe? Il centro. In quell’area ci sono personalità autorevolissime che hanno ricoperto alti incarichi istituzionali e possono aspirare al. Fuori i nomi… Va bene: io dico Pierferdinando Casini e Marcello Pera. Poi c’è Marta ...

