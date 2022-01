“Gianmaria e Alessandro sono bisessuali” | Miriana e Lulù fanno dell’ironia sulla loro amicizia – VIDEO

(Di domenica 9 gennaio 2022) Lulù ehanno scherzato in camera sull’orientamento sessuale diBasciano eAntinolfi, sempre più uniti da una fortissimanata nella Casa del Grande Fratello Vip. “”, l’ironia die Lulù Dopo i primi battibecchi creati per l’attrazione provata da entrambi nei confronti di Sophie Codegoni, Basciano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Probabilmente il motivo è da ricondurre al voto diBasciano , che ha reso immuneAntinolfi , ormai ex flirt di Sophie. L'affascinante napoletano ha poi ricambiato il voto per l'...Dato che sono coperti dal plaid, non si capisce bene see Federica si stiano ... 'Hanno limonato? Ce l'hanno fatta?', chiede incuriositoBasciano . ' Ce l'hanno fatta! Mi sembravano ...“Gianmaria e Alessandro sono bisessuali”, Miriana Trevisan e Lulù Selassiè fanno dell'ironia sulla loro amicizia al GF Vip, il video.Ieri, 8 gennaio 2022, nella Casa del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano e Sophie Codegoni dopo i battibecchi dei giorni passati, hanno avuto un confronto chiarificatore. L'ex tronista ed il model ...