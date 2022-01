Vivere a lungo non dipende solo dai geni O dal destino La nostra salute è fortemente influenzata anche dallo stile di vita Immaculata De Vivo | scienziata e docente ad Harvard | studia la connessione tra i telomeri le estremità dei cromosomi e le cattive abitudini

(Di sabato 8 gennaio 2022) «Era il 2007. Una collega oncologa dell’università della California, una di quelle docenti rigorose e della vecchia scuola, “old fashion”, mi aveva rivelato, tra il sorpreso e il perplesso, di aver notato come un suo gruppo di pazienti con cancro al seno avesse risposto meglio ai trattamenti facendo meditazione. «, tu sei una, portami dei dati a conferma di questa constatazione». Quella intuizione ha influito molto sui miei studi successivi.Dedi Medicina allaMedical School e professoressa di Epidemiologia allaSchool of Public Health, è una star mondiale nel campo della ricerca genetica applicata al cancro.DeLeggi ...

viverefano : L'auto svolta, lo scooter si schianta: paura lungo il canale - ValeValentina2 : @francoliver2 Io lotto per vivere abbastanza a lungo per vederli marcire sottoterra. Dovessi pure arrivare a 100 anni. - saudeedietatop : Stile di vita salutare (alimentazione corretta, regolare esercizio, meditazione, aiuto al prossimo, accudire un ani… - BavuttiRoberta : @ChanceGardiner Dal momento che NESSUNO conosce i RISCHI A LUNGO TERMINE si deve ritenere che il rapporto rischio/b… - massimogrossi2 : @bladistic @robersperanza I dati dicono il contrario. Morti meno 10 volte. Ricoverati meno 8 volte.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vivere lungo

L'HuffPost

...cambiare molte cose e aiutare i Sagittario aun momento di maggiore tranquillità. I soldi non mancheranno di certo e questo permetterà a molti nati sotto questo segno di fare progetti a...... tra i gatti a pelo semilungo , è uno dei più diffusi e dei più simpatici, adatto acon i ... Il suo peloe la sua coda voluminosa facevano infatti scambiare il felino per il simpatico ...Un uomo è stato morso in Giappone da un esemplare di tigre del Bengala che era fuggita nella notte dalla sua gabbia ...I viaggiatori sono sempre alla ricerca di nuove entusiasmanti mete da visitare per ampliare la loro esperienza di vita. Pandemia permettendo, infatti, ...