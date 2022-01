Wta Melbourne 1 2022 | programma | orari e ordine di gioco sabato 8 gennaio

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il, glie l’didiper quanto riguarda il Wta di. Tutto pronto per la giornata di semifinali sul cemento australiano. Simona Halep affronterà Qinwen Zheng nella semifinale della parte alta del tabellone. Si preannuncia interessante anche l’altro match in. Di seguito ilcompleto. ROD LAVER ARENA Non prima delle ore 01.00 italiane: Zheng vs (2) Halep Non prima delle ore 09.00 italiane: (1) Osaka o Petkovic vs (3) Kudermetova SportFace.