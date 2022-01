Calciomercato Sampdoria, si riapre la pista Supryaga (Di venerdì 7 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati puntano Supryaga della Dinamo Kiev. Le cifre della possibile operazione La Sampdoria ha ripreso i contatti con la Dinamo Kiev per il cartellino di Vladyslav Supryaga, attaccante classe 2000 già nel giro della Nazionale Under 21 ucraina. Il calciatore era stato un obiettivo dei blucerchiati durante le precedenti sessioni di Calciomercato. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, i blucerchiati hanno riallacciato i rapporti con la Dinamo Kiev e imbastito un’operazione che dovrà comunque essere rivista nei dettagli. Al momento, la Sampdoria ha proposto un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022): i blucerchiati puntanodella Dinamo Kiev. Le cifre della possibile operazione Laha ripreso i contatti con la Dinamo Kiev per il cartellino di Vladyslav, attaccante classe 2000 già nel giro della Nazionale Under 21 ucraina. Il calciatore era stato un obiettivo dei blucerchiati durante le precedenti sessioni di. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, i blucerchiati hanno riallacciato i rapporti con la Dinamo Kiev e imbastito un’operazione che dovrà comunque essere rivista nei dettagli. Al momento, laha proposto un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

