ATP Challenger | semifinale per Nardi a Forlì e per Agamenone e Caruso a Bendingo

Advertising

FiorinoLuca : Seconda semifinale Challenger della carriera nell’arco di un mese e best ranking virtuale al numero 344 ATP (+20)… - BetsFinland : ATP Cup: Auger-Aliassime - MADvedev: Auger-Aliassime @ 4,75 #betvictor #tennis #atp #AdelaideTennis #melbourne… - FAgamenone : RT @CTLecce: Franco raggiunge la semifinale al Challenger ATP di Bendigo. @FAgamenone @salentotennis @ATPChallenger #CTLecce #TennisTourna… - CTLecce : Il video dell’incontro è disponibile sul sito di ATP. - CTLecce : Franco raggiunge la semifinale al Challenger ATP di Bendigo. @FAgamenone @salentotennis @ATPChallenger #CTLecce… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Challenger

Rafa Nadal è approdato in semifinale all'250 di Melbourne 2022 senza neppure dover scendere in campo. Il suo avversario, T allon ...per un giocatore che ha fatto tanta gavetta a livello. ...Rafael Nadal dovrà vedersela con Tallon Griekspoor al secondo turno dell'250 di Melbourne 2022 . L'iberico ha superato Ricardas Berankis all'esordio, firmando un ritorno ...il circuito...Sanders pair in the last-four clash ...Sebastian Korda, a 21-year-old American who reached last year’s final, will return to the 2022 Delray Beach Open, an ATP 250 tournament that will be held Feb. 11-20.