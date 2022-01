WTA Melbourne 2 2022, Jasmine Paolini cede a Begu ed esce di scena (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si ferma la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 250 di Melbourne 2, sconfitta da Irina-Camelia Begu con il punteggio di 3-6 6-2 6-3. La rumena, che può vantare anche l’eliminazione della numero 1 del seeding Jessica Pegula, si regala un quarto di finale contro Amanda Anisimova: insomma, una ghiotta chance per entrambe. Dopo aver perso i primi due game, la toscana, grazie ad un parziale di 20 punti a 6, ribalta le sorti del set e lo chiude con lo score di 6-3. Da lì in poi, tuttavia, c’è ben poco da fare: l’azzurra perde la battuta in apertura di secondo parziale, ma stavolta non riesce più a recuperare: nel quinto game, recupera il break, ma lo riperde già nel gioco successivo, fino al 6-2 che rinvia il verdetto al terzo. Qui, la numero 62 del mondo non sfrutta due chance nel primo turno di risposta, ma ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si ferma la corsa dinel WTA 250 di2, sconfitta da Irina-Cameliacon il punteggio di 3-6 6-2 6-3. La rumena, che può vantare anche l’eliminazione della numero 1 del seeding Jessica Pegula, si regala un quarto di finale contro Amanda Anisimova: insomma, una ghiotta chance per entrambe. Dopo aver perso i primi due game, la toscana, grazie ad un parziale di 20 punti a 6, ribalta le sorti del set e lo chiude con lo score di 6-3. Da lì in poi, tuttavia, c’è ben poco da fare: l’azzurra perde la battuta in apertura di secondo parziale, ma stavolta non ripiù a recuperare: nel quinto game, recupera il break, ma lo riperde già nel gioco successivo, fino al 6-2 che rinvia il verdetto al terzo. Qui, la numero 62 del mondo non sfrutta due chance nel primo turno di risposta, ma ...

