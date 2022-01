Ultime Notizie Roma del 06-01-2022 ore 07:10 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale giovedì 6 gennaio Buongiorno da redazione da parte di Francesco Vitale il Consiglio dei Ministri approva le nuove misure contro il covid e il decreto prevede l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 Dunque nel Supergirl Infatti dei lavoratori in questa fascia d’età a scuola con il contagiri superiori non vaccinati vanno in data alle elementari a casa con due casino una settimana il tasso di crescita dei ricoveri aumentato del 25,8% secondo l’istituto americano di vita febbraio ti avrei aiutato un picco di decessi tra i 340 e i 570 al giorno Un anno fa la salsa congresso americano Trump ha disdetto l’annunciata conferenza stampa mentre biden si prepara denunciare o straordinaria responsabilità dell’ex presidente americano per il caos e il massacro che abbiamo visto il 6 gennaio dello scorso anno il ministro della giustizia americano un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 gennaio 2022)dailynews radiogiornale giovedì 6 gennaio Buongiorno da redazione da parte di Francesco Vitale il Consiglio dei Ministri approva le nuove misure contro il covid e il decreto prevede l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 Dunque nel Supergirl Infatti dei lavoratori in questa fascia d’età a scuola con il contagiri superiori non vaccinati vanno in data alle elementari a casa con due casino una settimana il tasso di crescita dei ricoveri aumentato del 25,8% secondo l’istituto americano di vita febbraio ti avrei aiutato un picco di decessi tra i 340 e i 570 al giorno Un anno fa la salsa congresso americano Trump ha disdetto l’annunciata conferenza stampa mentre biden si prepara denunciare o straordinaria responsabilità dell’ex presidente americano per il caos e il massacro che abbiamo visto il 6 gennaio dello scorso anno il ministro della giustizia americano un ...

Agenzia_Ansa : Sono 1.094.255 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus fatti nelle ultime 24 ore. Ieri 1.228.410. Il t… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: La Valle d'Aosta passa da zona kaki a zona oro. - ER_Notizie : Le ultime dal mercato: due nuove idee per i ducali. Per Sepe c'è la Sampdoria -