Juventus, Allegri fa chiarezza sul mercato: svelato il futuro di Ramsey e Arthur! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Informazioni importanti sul mercato in entrata e in uscita della Juventus durante la conferenza stampa odierna. Confermate alcune permanenze come quella di Morata e di Arthur e Ramsey che resta in uscita. Juventus News In particolare sul mercato in entrata Massimiliano Allegri si è espresso così: ”Io credo che al 99% la rosa rimane questa. C’è un errore, l’attacco ha fatto i suoi gol. Mancano dei centrocampisti e sulle fasce c’è da lavorare meglio. Abbiamo due ritorni importanti come Dybala e Chiesa che faranno quattro mesi importanti. Gli acquisti a gennaio incidono poco. La squadra può soltanto migliorare, abbiamo fatto un po’ du vittorie a fine 2021 e ora dobbiamo ripartire bene. Però un passettino alla volta” Allegri chiude così il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Informazioni importanti sulin entrata e in uscita delladurante la conferenza stampa odierna. Confermate alcune permanenze come quella di Morata e di Arthur eche resta in uscita.News In particolare sulin entrata Massimilianosi è espresso così: ”Io credo che al 99% la rosa rimane questa. C’è un errore, l’attacco ha fatto i suoi gol. Mancano dei centrocampisti e sulle fasce c’è da lavorare meglio. Abbiamo due ritorni importanti come Dybala e Chiesa che faranno quattro mesi importanti. Gli acquisti a gennaio incidono poco. La squadra può soltanto migliorare, abbiamo fatto un po’ du vittorie a fine 2021 e ora dobbiamo ripartire bene. Però un passettino alla volta”chiude così il ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'at… - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - forumJuventus : #JuveNapoli, domani ore 20,45. Formazioni CdS: 'Allegri ritrova Dybala e Chiesa, nel Napoli out anche Fabian Ruiz p… - Fprime86 : RT @EnricoTurcato: #Allegri chiude anche il mercato di gennaio della Juventus: “Credo che 99 su 100 la rosa rimarrà quella attuale anche do… - infoitsport : Juventus, Allegri: 'Bonucci, Danilo e altri due out col Napoli. Si gioca? Noi possiamo fare una sola cosa' -