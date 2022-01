I 7 migliori tapis roulant pieghevoli per allenarsi a casa in totale relax

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tenere unpieghevole inpotrebbe essere la soluzione ideale per garantirci la giusta dose di allenamento cardio a prescindere da ogni tipo di impedimento/scusa. Perché si sa, la pur sempre valida corsetta all'aria aperta potrebbe essere compromessa da eccessi di freddo, eccessi di caldo, pioggia, vento, case, libri, auto, viaggi e fogli di giornale. Mentre l'iscrizione in palestra, con i suoi orari prestabiliti e le sue regole sociali più o meno codificate, potrebbe scatenare nel nostro subconscio una reazione di feroce opposizione alla coercizione ginnica, portandoci a seppellire definitivamente la nostra tessera dell'abbonamento in fondo al portafoglio. E con essa i nostri buoni propositi di rimetterci o restare in forma. Morale: per chi non ha voglia di correre per strada e tantomeno di chiudersi in un centro ...