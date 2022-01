Calciomercato Juventus, bomba di Allegri: doppio annuncio in diretta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) doppio annuncio di mercato di Max Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli Parlando del Napoli, del rischio rinvio, dei recuperati e degli assenti, Max Allegri, allenatore della Juventus, ha fatto due annunci importanti sul mercato. Il primo: Ramsey è in uscita. In partenza. Può salutare a gennaio. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)di mercato di Max, allenatore della, in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli Parlando del Napoli, del rischio rinvio, dei recuperati e degli assenti, Max, allenatore della, ha fatto due annunci importanti sul mercato. Il primo: Ramsey è in uscita. In partenza. Può salutare a gennaio. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

