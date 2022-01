Un Posto al Sole | anticipazioni 5 gennaio | Speranza fa la sua scelta

(Di martedì 4 gennaio 2022) Unaldella puntata di mercoledì 5scopre qualcosa che la aiuterà a scegliere tra Vittorio e Samuel.deve scegliere tra Vittorio e Samuel e chiede aiuto a Sant’Agata (via screenshot)Lentamente si torna alla vita di tutti i giorni a Palazzo Palladini dopo le vacanze natalizie. Stiamo seguendo con attenzione lo sviluppo del triangolo amoroso tra Vittorio,e Samuel. Cosa succederà adesso? Riuscirà a nascere una coppia? Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, Marina nutre forti sospetti su Lara. La reputazione del pastificio di Fabrizio è messa a repentaglio da una fuga di notizie e l’imprenditrice sta cercando un colpevole. L’attuale compagna di Roberto Ferri ha avuto ...

Advertising

Tritti001 : @visionaria_io @claudiomontar Sì, ma Bentivogli è sempre quello che a spinto perché cadesse un governo in piena pan… - fedefioro : RT @Pugliessino: Sembrerà un qualsiasi altro posto sulla strada, ma ha qualcosa di speciale, un raggio di sole cade proprio lì, ci sarà un… - masabbett : RT @Pugliessino: Sembrerà un qualsiasi altro posto sulla strada, ma ha qualcosa di speciale, un raggio di sole cade proprio lì, ci sarà un… - sintetizzato : RT @scatto_da_fermo: 'Mi rifiuterei di giocare' dice gente che venderebbe la figlia ad un bordello di Hanoi per un posto al sole - ghegola : RT @Pugliessino: Sembrerà un qualsiasi altro posto sulla strada, ma ha qualcosa di speciale, un raggio di sole cade proprio lì, ci sarà un… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Le ragazze di Simona Ballardini ospiteranno l' Akronos Moncalieri, squadra attualmente distante duelunghezze dalle bianconere, le piemontesi sono a quota 6 all'undicesimoin classifica, ...I cinque strati riducono l'esposizione alda oltre 200 kilowatt di energia solare a una frazione di watt. Lo spiegamento e il bloccaggio aldegli specchi primario e secondario è il ...Come ormai da tradizione, il nuovo anno sul PGA Tour comincia con un evento d'eccezione e di altissimo livello, il Tournament of Champions, che dal 2018 ha aggiunto al proprio nome la sponsorizzazione ...New York, 4 gen. (Adnkronos/Dpa) - General Motors perde il primato negli Stati Uniti per la prima volta dal 1931. Nel 2021, infatti, il colosso automobilistico giapponese Toyota ha venduto 2,55 milion ...