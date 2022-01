Servono tipi alla Gianni Letta per evitare che l'Italia si suicidi in allegria (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Letta pensaci tu. E con Letta tutti gli uomini che sanno ragionare oltre la paura dovrebbero mettersi in campo per provare a pensare strategicamente là dove in troppi si fermano alla pura tattica, alla pura difesa di un ordine sempre più disordinato. No, un popolo non capisce mai quando è sconfitto. Ha ragione Massimo Decimo Meridio che nel kolossal “Il Gladiatore” lo dice al generale Quinto, proprio all’inizio del film. No, una classe dirigente non capisce mai quando è giunta la sua fine. E lo stesso vale per apparati politici cresciuti in un sistema che li ha garantiti e coccolati per tanti, troppi anni. Ecco, questa elezione presidenziale cade proprio in uno di quei periodi in cui qualcosa finisce ma nessuno lo vuole ammettere. In molti lo sanno, in moltissimi lo percepiscono, ma tutti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022)pensaci tu. E contutti gli uomini che sanno ragionare oltre la paura dovrebbero mettersi in campo per provare a pensare strategicamente là dove in troppi si fermanopura tattica,pura difesa di un ordine sempre più disordinato. No, un popolo non capisce mai quando è sconfitto. Ha ragione Massimo Decimo Meridio che nel kolossal “Il Gladiatore” lo dice al generale Quinto, proprio all’inizio del film. No, una classe dirigente non capisce mai quando è giunta la sua fine. E lo stesso vale per apparati politici cresciuti in un sistema che li ha garantiti e coccolati per tanti, troppi anni. Ecco, questa elezione presidenziale cade proprio in uno di quei periodi in cui qualcosa finisce ma nessuno lo vuole ammettere. In molti lo sanno, in moltissimi lo percepiscono, ma tutti ...

