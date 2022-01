“Non andate via!”: Juve, il consiglio dell’ex può cambiare il mercato (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ex Juve Miralem Pjanic, trasferitosi oggi in Turchia, ha toccato i punti nevralgici della stagione del club bianconero in una lunga intervista. Miralem Pjanic, vecchia conoscenza del calcio italiano visti i trascorsi alla Juventus, gioca oggi tra le fila del Besiktas. In Turchia, il centrocampista bosniaco è un po’ sparito dai radar del calcio internazionale. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 gennaio 2022) L’exMiralem Pjanic, trasferitosi oggi in Turchia, ha toccato i punti nevralgici della stagione del club bianconero in una lunga intervista. Miralem Pjanic, vecchia conoscenza del calcio italiano visti i trascorsi allantus, gioca oggi tra le fila del Besiktas. In Turchia, il centrocampista bosniaco è un po’ sparito dai radar del calcio internazionale. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? Il consiglio dell'ex #Juventus Miralem #Pjanic: '#deLigt? Non andate via da dove siete felici' - PuntoCriticoWeb : RT @la_zoth: Vero che non ci andate più alla @Coopitalia ? - morry74 : Appello dell'Ausl Modena: 'Non andate al Pronto soccorso per i tamponi'. Ma è boom di proteste sui tempi lunghi del… - Lucifercrybaby1 : RT @tabixx82: Non andate alla Palapa a prati (via Fabio massimo) a roma, sono dei nazisti, non fanno sedere neanche fuori chi non è vaccin… - Santuz15 : RT @aslkpoqw9: Ma inutile che scrivi non andate se già non li fanno andare visto che ti stai rivolgendo ai novax. Anzi grazie per la pubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Non andate Bomba al GF Vip: Signorini chiede un provvedimento disciplinare immediato ... dopo la diretta di ieri sera in cui sono andate in scena liti a rotazione tra vari concorrenti del reality (non ultima quella tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan ). Ma l'apice della tensione è ...

Esplosione Ravanusa, oggi accertamenti tecnici irripetibili/ Indagate 10 persone ...giorni tremendi siano andate avanti per 72 ore senza mai interruzione le operazioni di scavo alla ricerca degli eventuali superstiti. Sono stati 100 i soccorritori impegnati, rischiando la vita e non ...

Appello dell'Ausl Modena: "Non andate al Pronto soccorso per i tamponi". Ma è boom di proteste sui tempi lunghi dell'Ausl per i tamponi di "liberazione" La Gazzetta di Modena ... dopo la diretta di ieri sera in cui sonoin scena liti a rotazione tra vari concorrenti del reality (ultima quella tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan ). Ma l'apice della tensione è ......giorni tremendi sianoavanti per 72 ore senza mai interruzione le operazioni di scavo alla ricerca degli eventuali superstiti. Sono stati 100 i soccorritori impegnati, rischiando la vita e...