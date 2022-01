Gualtieri: bene Green Pass rafforzato lavoratori e rientro a scuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – “Penso che il Governo faccia bene ad andare verso il Green Pass rafforzato” per i lavoratori, “bisogna che tutti si vaccinino perché la vaccinazione e l’unico modo per contrastare questa pandemia.” “Condivido anche l’orientamento di non chiudere le scuole, i nostri ragazzi hanno già pagato dei prezzi pesantissimi e non possono pagare la responsabilità del fatto che c’è chi non si vuole vaccinare.” “Tutti si devono vaccinare e i ragazzi devono andare a scuola: noi lavoreremo anche per la ventilazione degli ambienti scolastici e cercheremo di fare la nostra parte”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di una cerimonia di commemorazione al Cimitero monumentale del Verano. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – “Penso che il Governo facciaad andare verso il” per i, “bisogna che tutti si vaccinino perché la vaccinazione e l’unico modo per contrastare questa pandemia.” “Condivido anche l’orientamento di non chiudere le scuole, i nostri ragazzi hanno già pagato dei prezzi pesantissimi e non possono pagare la responsabilità del fatto che c’è chi non si vuole vaccinare.” “Tutti si devono vaccinare e i ragazzi devono andare a: noi lavoreremo anche per la ventilazione degli ambienti scolastici e cercheremo di fare la nostra parte”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, a margine di una cerimonia di commemorazione al Cimitero monumentale del Verano. (Agenzia Dire)

