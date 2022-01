Calciomercato: Ajax. L'Equipe 'Niente Lione, Onana a giugno all'Inter' (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo il quotidiano francese il portiere firmerà un contratto di 5 anni con il club nerazzurro PARIGI (FRANCIA) - Andrè Onana a partire dalla prossima stagione sarà uno dei portieri dell'Inter. Se ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo il quotidiano francese il portiere firmerà un contratto di 5 anni con il club nerazzurro PARIGI (FRANCIA) - Andrèa partire dalla prossima stagione sarà uno dei portieri dell'. Se ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter avverte l'#Ajax: è pronto a chiudere per #Onana - LeSpoletino : RT @DiMarzio: #Calciomercato | L'#Inter avverte l'#Ajax: è pronto a chiudere per #Onana - AttackingFM : RT @DiMarzio: #Calciomercato | L'#Inter avverte l'#Ajax: è pronto a chiudere per #Onana - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Ajax. L'Equipe 'Niente Lione, Onana a giugno all'Inter' - Ali__77Mm : RT @DiMarzio: #Calciomercato | L'#Inter avverte l'#Ajax: è pronto a chiudere per #Onana -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Ajax Calciomercato: Ajax. L'Equipe 'Niente Lione, Onana a giugno all'Inter' Se ne parla da tempo e arrivano conferme anche dalla Francia, dal momento che il sito del quotidiano L'Equipe assicura che, in scadenza di contratto con l'Ajax e a lungo corteggiato dall'Olympique ...

Idee chiare: 'Adli subito. Vlahovic per l'attacco' L'ex centrocampista del Milan ha parlato soprattutto di calciomercato, soffermandosi sui possibili ... Arriva da una scuola, quella dell' Ajax, che forma difensori capaci sia di marcare che di costruire.

Calciomercato: Ajax. L'Equipe 'Niente Lione, Onana a giugno all'Inter' Tiscali.it Calciomercato: Ajax. L'Equipe "Niente Lione, Onana a giugno all'Inter" Se ne parla da tempo e arrivano conferme anche dalla Francia, dal momento che il sito del quotidiano L'Equipe assicura che, in scadenza di contratto con l'Ajax e a lungo corteggiato dall'Olympique ...

Onana-Inter, contatti ufficiali in corso: pronto l'iter per chiudere il trasferimento La trattativa tra il portiere e i nerazzurri è nata il 30 giugno scorso, ma ora sembra essere avviata alla conclusione ...

Se ne parla da tempo e arrivano conferme anche dalla Francia, dal momento che il sito del quotidiano L'Equipe assicura che, in scadenza di contratto con l'e a lungo corteggiato dall'Olympique ...L'ex centrocampista del Milan ha parlato soprattutto di, soffermandosi sui possibili ... Arriva da una scuola, quella dell', che forma difensori capaci sia di marcare che di costruire.Se ne parla da tempo e arrivano conferme anche dalla Francia, dal momento che il sito del quotidiano L'Equipe assicura che, in scadenza di contratto con l'Ajax e a lungo corteggiato dall'Olympique ...La trattativa tra il portiere e i nerazzurri è nata il 30 giugno scorso, ma ora sembra essere avviata alla conclusione ...