Sophie Codegoni minaccia di uscire dal GF Vip se verrà eliminato Alessandro

Leggi su biccy

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip non tutti credono al flirt traBasciano. L’ex tronista si è lamentata di queste voci con Miriana Trevisan. La 20enne ha detto di aver ritrovato la serenità nella casa anche grazie al nuovo arrivato. “Sono stufa, mi dicono che mi prende in giro o che mi vuole soltanto qui dentro. Jessica ad esempio mi ha detto che anche tu Miri le hai detto che non lo vedi vero. Ormai continuano a dire che è falso, che non è realmente interessato a me, o che magari ha solo attrazione fisica. Ma a te chi ha detto che lui non è davvero interessato? Io con lui sto tanto bene, sono 15 giorni che ci dormo insieme, ci rido e ci scherzo e penso di non essere frenata. In più credo di essere rinata. Soprattutto la cosa che fa capire la cosa che sono sincera e chiara è che continuo ad essere amica di Gianmaria. ...