Antitrust riduce le multe di Apple e Amazon

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’le sanzioni dirispettivamente di 20 e 10 milioni di euro. Nel bollettino settimanale si legge che si sostituisce “l’importo delle sanzioni applicabili al gruppocon il valore di 114.681.657 euro al posto di 134.530.405 euro, e l’importo delle sanzioni applicabili al gruppocon il valore di 58.592.754 euro al posto di 68.733.807 euro”. Si riconsidera l’entità delle“a causa di un errore materiale”, si legge nel provvedimento che fa riferimento alle sanzioni applicata per un’intesa restrittiva della concorrenza lo scorso novembre. L’ha anche modificato termine di pagamento delle sanzioni: “Devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, in ...

Taglio di 20 milioni di euro per la prima, 10 alla creatura di Bezos L'le sanzioni di Apple e Amazon rispettivamente di 20 e 10 milioni di euro . Nel bollettino settimanale si legge che si sostituisce "l'importo delle sanzioni applicabili al gruppo Apple ......L'Antitrust riduce le sanzioni di Apple e Amazon rispettivamente di 20 e 10 milioni di euro. Nel bollettino settimanale si legge che si sostituisce "l'importo delle sanzioni applicabili al gruppo Appl ...L'Antitrust ha ridotto "per un errore materiale" le sanzioni comminate ad Apple e Amazon rispettivamente di 20 e 10 milioni di euro. (ANSA) ...