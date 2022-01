AEW | Bagno di sangue nello Street Fight di Rampage | ecco le immagini

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 1 gennaio 2022) Grande spettacolo aNew Year’s Smash, nell’ultimo show di Wrestling del 2021 abbiamo assistito ad uno dei migliori incontri femminili dell’anno. Annajay & Tay Conti hanno affrontato Penelope Ford & The Bunny in un violentissimoMatch in cui non è mancato l’uso di oggetti contundenti come filo spinato, puntine e addirittura una bottiglia di vetro.qual è il team che è riuscito ad ottenere la vittoria e ledell’incontro. Trionfo per le TayJay Annajay e Tay Conti sono riuscite a mettere la parola fine alla rivalità con Penelope Ford e The Bunny. Come già anticipato in precedenza l’incontro è stato molto cruento e le TayJay sono riuscite ad ottenere la vittoria grazie alla Queenslayer di Annajay eseguita sulle puntine e con il filo spinato avvolto ...