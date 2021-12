L'ultimo discorso di Mattarella con gli scenari aperti per la corsa al Colle (Di venerdì 31 dicembre 2021) Rispetto per la Costituzione, identità, orgoglio nazionale, incoraggiamento, il futuro e i giovani: i temi trattati dal Capo dello Stato. Meloni: 'No al bis di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Rispetto per la Costituzione, identità, orgoglio nazionale, incoraggiamento, il futuro e i giovani: i temi trattati dal Capo dello Stato. Meloni: 'No al bis di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Attesa per l'ultimo discorso del Presidente della Repubblica. L'intervento di fine anno di Sergio Mattarella, trasm… - elisadelgrosso : RT @monitimattarell: ULTIMO DISCORSO, VI LASCIO E ME NE VADO AL MARE A PORTO RECANATIIIIIII PEPEPEPEPEPEEEEEEEEEEE - MotorHe09222710 : #Mattarella Quello di stasera sarà il più bel discorso di fine anno. Perchè sarà l'ultimo. Finalmente si chiude il… - giorgio757 : RT @Agenzia_Ansa: Attesa per l'ultimo discorso del Presidente della Repubblica. L'intervento di fine anno di Sergio Mattarella, trasmesso s… - romvantic : RT @believeinmusic_: stasera mi immagino sergio mattarella che concluderà il suo ultimo discorso di fine anno di sempre con un bel “andatev… -