Supercoppa, si rinvia? Inter e Juve ci pensano. La Lega: 'Deciderà il Consiglio' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Inter e Juventus vorrebbero rinviare a fine stagione la finale della Supercoppa italiana, in programma il 12 gennaio alle 21 allo stadio Meazza di Milano, a causa dell'emergenza Covid e alle ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 dicembre 2021)ntus vorrebberore a fine stagione la finale dellaitaliana, in programma il 12 gennaio alle 21 allo stadio Meazza di Milano, a causa dell'emergenza Covid e alle ...

Advertising

Antico_Egitto : Supercoppa, si rinvia? Inter e Juve ci pensano. La Lega: 'Deciderà il Consiglio' - La Gazzetta dello Sport - Jordanesimo : RT @MatteoDentini: Zhang tornava in Italia per la Supercoppa e Beppe la rinvia. - lillydessi : Supercoppa, si rinvia? Inter e Juve ci pensano, manca solo l'ok della Lega - La Gazzetta dello Sport - ilcirotano : Supercoppa, si rinvia? Inter e Juve ci pensano, manca solo l'ok della Lega - - trolldepresso : RT @MatteoDentini: Zhang tornava in Italia per la Supercoppa e Beppe la rinvia. -