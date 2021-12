Covid | passeggero senza Ffp2 aggredisce una capotreno

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Unaè stata aggredita su un treno della linea metropolitana di Napoli per aver chiesto ad undi indossare la mascherina; quest’ultimo ha colpito la dipendente di Metronapoli con un pugno, ma poi sono intervenuti altri viaggiatori in difesa della lavoratrice e alla fine l’aggressore è stato identificato e denunciato dalla Polfer alla successiva stazione. La vicenda è stata denunciata dai sindacati dei trasporti, che in una nota a firma dei segretari regionali campani Sirico (Filt-Cgil), Aversa (Fit-Cisl), Moccia (UilTrasporti) e Vitiello (Fast Mobilità), manifestano solidarietà e vicinanza al, ribadendo che “la sicurezza e l’incolumità del personale in servizio sui treni hanno priorità assoluta. Daremo indicazione al personale della scorta treni – ...

