Pio e Amedeo: Non crediamo Fedez abbia voglia di riappacificarsi con noi (Di martedì 28 dicembre 2021) Pio e Amedeo: «Restiamo str…i, Zan o non Zan» Libero, pagina 26, di Francesca D'Angelo. Ci hanno fregato. Di nuovo. Per l'ennesima volta Pio e Amedeo hanno detto e fatto quello che nessuno si sarebbe aspettato da loro: il 1 gennaio uscirà nelle sale cinematografiche il loro nuovo film, Belli ciao, dove i due sono incredibilmente… buoni. Già. Qui, in questa intervista, ci spiegano all'unisono cos'è successo. Siete diventati buoni?«Ma no, siamo sempre noi, solo che era giusto spiazzare il pubblico! Perché uno dovrebbe andare al cinema a vedere la stessa identica cosa proposta in tv? Non avrebbe senso. Quindi, vi aspettavate il film oltraggioso? Eccovi invece un film per famiglie, che racconta una storia universale».In passato avete dichiarato che la cattiveria non sta nel linguaggio ma nelle intenzioni. Stavolta però siete stati molti attenti alle ...

