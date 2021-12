Meraviglie 2022 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di martedì 28 dicembre 2021)sono previste per– La penisola dei tesori, il programma in onda su Rai 1 il martedì sera? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 4. La prima martedì 28 dicembre 2021; l’ultima martedì 18 gennaio. Di seguito la programmazione completa su Rai 1 (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche): Prima puntata: martedì 28 dicembre 2021 Seconda puntata: martedì 4 gennaioTerza puntata: martedì 11 gennaioQuarta puntata: martedì 18 gennaioQuanto dura () ogni puntata di? La messa in onda sarà dalle ore 21,25 alle ore 23,45. Lacomplessiva sarà quindi di circa 2 ore e 20 ...