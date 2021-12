Real Madrid, Rudiger potrebbe essere un rinforzo per la difesa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Real Madrid starebbe cercando un difensore e Rudiger potrebbe essere il nome nuovo per la fase difensiva di Ancelotti: in scadenza a giugno Nome nuovo per la difesa del Real Madird. Secondo quanto riportato da As, i blancos starebbero pensando a Rudiger del Chelsea. In scadenza a giugno con i blues potrebbe firmare da sabato con altri club. Bayern Monaco e Psg le altre due squadre che starebbero seguendo il centrale tedesco, ma la destinazione preferita per l’ex Roma sarebbe proprio quella del Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilstarebbe cercando un difensore eil nome nuovo per la fase difensiva di Ancelotti: in scadenza a giugno Nome nuovo per ladelMadird. Secondo quanto riportato da As, i blancos starebbero pensando adel Chelsea. In scadenza a giugno con i bluesfirmare da sabato con altri club. Bayern Monaco e Psg le altre due squadre che starebbero seguendo il centrale tedesco, ma la destinazione preferita per l’ex Roma sarebbe proprio quella del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

