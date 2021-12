Shawn Michaels | “Triple H sta cominciando a godersi il riposo”

(Di domenica 26 dicembre 2021) La WWE ha fatto importanti cambiamenti a NXT da quandoH è assente a causa di un intervento cardiaco subito all’inizio di quest’anno. La sua agenda è molto meno fitta, dopo un’importante convalescenza, e ha lasciato NXT nelle mani della sua squadra e ain primis. Ma stare lontani “da casa” non è facile, soprattutto ora che il roster di sviluppo della WWE ha smesso i colori oro e nero e ne ha indossati di più vivaci e colorati, ma a quanto pare Hunter comincia ail meritato. Prenderci gusto HBK ha recentemente parlato con Denise Salcedo di Fightful. Ha parlato di come The Game stia cambiando abitudini, e di come stia vivendo questo cambiamento: “La maggior parte delle volte sono io che lo importuno, ad essere sinceri. Ha lavorato così tanto negli ...

Home; WWE News; wrestling; Diversi mesi fa, Triple H è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito un evento cardiaco. Il 14 volte campione del mondo si è progressivamente all ...Di recente l'Heartbreak Kid ha concesso un'intervista a Denise Salcedo dove ha parlato del periodo che sta attraversando Triple H: "Ormai per lui è normale lavorare molte o ..."