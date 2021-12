Richarlison | «Da bambino vendevo caramelle Mi scambiarono per spacciatore e mi puntarono la pistola»

(Di sabato 25 dicembre 2021)de Andrade, calciatore dell’Everton ha parlato ad AS della figura di Carlo Ancelotti e di quanto sia stato uno degli allenatori più importanti per la sua carriera . «È un grande allenatore, uno dei più grandi della storia. Non è un caso che abbia vinto così tanti titoli. È stato un periodo in cui ho imparato molto e mi sono evoluto, dentro e fuori dal campo. Gli auguro tutto il meglio» Ancelotti ha cambiato la tua carriera? «Dico sempre che è un privilegio essere stato addestrato da lui. È un allenatore di altissimo livello e fa la differenza nella carriera dei giocatori. Mi ha sempre parlato molto, mi ha insegnato il suo modo di pensare il calcio e sicuramente ha cambiato molto il mio gioco, mi sento privilegiato per questo» Oggisogna la Coppa del Mondo «Il mio obiettivo è fare il miglior lavoro possibile all’Everton in ...

