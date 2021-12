Due naufragi in Grecia: 27 morti al momento e un disperso (Di sabato 25 dicembre 2021) Due naufragi in Grecia, naufraga barcone di migranti: venti morti e sette dispersi, un superstite Ieri un’imbarcazione è affondata nel Mar Egeo e 16 persone sono decedute. Poco prima, in un altro naufragio, si erano registrate altre 11 vittime, come ha reso noto la Guardia Costiera greca Sono almeno 27 i migranti morti in Grecia Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 dicembre 2021) Duein, naufraga barcone di migranti: ventie sette dispersi, un superstite Ieri un’imbarcazione è affondata nel Mar Egeo e 16 persone sono decedute. Poco prima, in un altroo, si erano registrate altre 11 vittime, come ha reso noto la Guardia Costiera greca Sono almeno 27 i migrantiin

