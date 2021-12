Sicurezza - Tesla disabilita i videogame quando l'auto è in movimento (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Tesla fa un passo indietro sui videogame a bordo dell'auto. Dopo l'apertura di un'inchiesta negli Stati Uniti da parte dell'Nhtsa - l'agenzia governativa per la Sicurezza dei trasporti - la Casa californiana ha deciso di disabilitare la funzione che consente ai passeggeri di giocare anche quando la vettura è in movimento. Questa correzione è inserita in un più ampio aggiornamento da remoto del sistema di infotainment che la Tesla ha già avviato in corrispondenza delle vacanze natalizie. In seguito, l'applicazione Passenger Play sarà utilizzabile esclusivamente quando il veicolo è parcheggiato. Un tratto distintivo. I videogiochi sono finiti nel mirino dei federali per il rischio di distrazione alla guida che possono generare. Sempre ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lafa un passo indietro suia bordo dell'. Dopo l'apertura di un'inchiesta negli Stati Uniti da parte dell'Nhtsa - l'agenzia governativa per ladei trasporti - la Casa californiana ha deciso dire la funzione che consente ai passeggeri di giocare anchela vettura è in. Questa correzione è inserita in un più ampio aggiornamento da remoto del sistema di infotainment che laha già avviato in corrispondenza delle vacanze natalizie. In seguito, l'applicazione Passenger Play sarà utilizzabile esclusivamenteil veicolo è parcheggiato. Un tratto distintivo. I videogiochi sono finiti nel mirino dei federali per il rischio di distrazione alla guida che possono generare. Sempre ...

