Los Angeles, polizia apre il fuoco e uccide per errore una 14enne (Di venerdì 24 dicembre 2021) La polizia di Los Angeles ha colpito, uccidendola, una ragazzina di 14 anni mentre si trovava nel camerino di un negozio di abbigliamento. Gli agenti hanno aperto il fuoco contro un uomo che aveva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ladi Losha colpito,ndola, una ragazzina di 14 anni mentre si trovava nel camerino di un negozio di abbigliamento. Gli agenti hanno aperto ilcontro un uomo che aveva ...

Advertising

reportrai3 : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a #Report: «Non mi fate parlare perché se io parlo sul calcio scoppia… - iwbyslave : a sto punto esce alle nove quindi mezzanotte di Los Angeles che palle potevo dormire prima ?? #DontLookUp - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Los Angeles, polizia apre il fuoco e uccide per errore una 14enne #losangeles - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Los Angeles, polizia apre il fuoco e uccide per errore una 14enne #losangeles - MediasetTgcom24 : Los Angeles, polizia apre il fuoco e uccide per errore una 14enne #losangeles -