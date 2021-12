Johnny Gargano:”Britt Baker è un diamante, anche Bron Breakker diventerà una star” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Britt Baker è attualmente uno dei nomi principali nel panorama mondiale del Pro Wrestling e il suo eccelso lavoro non è passato inosservato agli occhi di Johnny Gargano. L’ex superstar di NXT ha elogiato l’operato della dottoressa ed ha raccontato di quando lui e sua moglie Candice LaRae hanno allenato l’attuale AEW Women’s World Champion. Gargano ha speso parole d’oro anche nei confronti di Bron Breakker, uno dei nomi di spicco di NXT 2.0. “Britt prova un grande amore per il Wrestling, Bron è sulla strada giusta per diventare una star” Johnny in una live su Twitch ha sottolineato la grande passione che Britt prova per questa disciplina, ha ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 dicembre 2021)è attualmente uno dei nomi principali nel panorama mondiale del Pro Wrestling e il suo eccelso lavoro non è passato inosservato agli occhi di. L’ex superdi NXT ha elogiato l’operato della dottoressa ed ha raccontato di quando lui e sua moglie Candice LaRae hanno allenato l’attuale AEW Women’s World Champion.ha speso parole d’oronei confronti di, uno dei nomi di spicco di NXT 2.0. “prova un grande amore per il Wrestling,è sulla strada giusta per diventare unain una live su Twitch ha sottolineato la grande passione cheprova per questa disciplina, ha ...

