Intossicati dal monossido di carbonio | due trattamenti d’urgenza in camera iperbarica

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella mattinata di venerdì 24 dicembre in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per due pazienti vittime di intossicazione dadi. Si tratta di una 42enne e di un 47enne, arrivati da Alzano Lombardo. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire alla presenza di un braciere a carbonella ubicato all’ingresso dell’abitazione. Una volta giunti i soccorsi, i pazienti sono stati trasportati all’ospedale Bolognini di Seriate. Tutti e due sono poi stati trasferiti in Habilita alle 8.45. Il trattamento inha avuto inizio pochi minuti più tardi. I pazienti sono quindi stati trasportati nuovamente presso l’ospedale di provenienza.

