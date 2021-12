'Il vaccino uccide' davanti alla scuola, trovato l'imbrattatore no vax: foglio di via al 50enne (Di giovedì 23 dicembre 2021) CALDAROLA - Aveva imbrattato l'ingresso della scuola De Magistris con la scritta 'Il vaccino uccide', 50enne no vax tolentinate non potrà tornare a Caldarola : lo straniero residente a Tolentino è ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 dicembre 2021) CALDAROLA - Aveva imbrattato l'ingresso dellaDe Magistris con la scritta 'Il',no vax tolentinate non potrà tornare a Caldarola : lo straniero residente a Tolentino è ...

