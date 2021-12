Cucchi, processo depistaggi: pm chiede condanna per 8 carabinieri imputati (Di giovedì 23 dicembre 2021) La condanna di tutti e otto i carabinieri imputati nel processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi è stata chiesta al termine della requisitoria dal pubblico ministero Giovanni Musarò. La richiesta di pena più alta è stata per il generale Alessandro Casarsa: per lui il pm ha chiesto 7 anni. Cinque anni e mezzo sono stati sollecitati invece per Francesco Cavallo, cinque anni per Luciano Soligo e per Luca De Cianni, quattro anni per Tiziano Testarmata, invece, per Francesco Di Sano tre anni e tre mesi, tre anni per Lorenzo Sabatino e un anno e un mese per Massimiliano Colombo Labriola per il quale il pm ha chiesto le attenuanti generiche. L’accusa ha chiesto inoltre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per Casarsa, Cavallo, De Cianni e Soligo mentre per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ladi tutti e otto inelsui presuntiseguiti alla morte di Stefanoè stata chiesta al termine della requisitoria dal pubblico ministero Giovanni Musarò. La richiesta di pena più alta è stata per il generale Alessandro Casarsa: per lui il pm ha chiesto 7 anni. Cinque anni e mezzo sono stati sollecitati invece per Francesco Cavallo, cinque anni per Luciano Soligo e per Luca De Cianni, quattro anni per Tiziano Testarmata, invece, per Francesco Di Sano tre anni e tre mesi, tre anni per Lorenzo Sabatino e un anno e un mese per Massimiliano Colombo Labriola per il quale il pm ha chiesto le attenuanti generiche. L’accusa ha chiesto inoltre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per Casarsa, Cavallo, De Cianni e Soligo mentre per ...

